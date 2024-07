Haniebne zachowanie Turków przed meczem z Austrią. Cios poniżej pasa (WIDEO)

Poznaliśmy już sześciu z ośmiu ćwierćfinalistów Euro 2024. W poniedziałek 1 lipca do grona szczęśliwców dołączyły Francja i Portugalia , które musiały wyszarpać awans. Zwłaszcza piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego mają za sobą długą przeprawę, bowiem ich mecz ze Słowenią rozstrzygnęły dopiero rzuty karne . Dziś o godz. 18:00 w walce o ćwierćfinał mistrzostw Europy Holandia zmierzy się z Rumunią, natomiast o godz. 21:00 rozpocznie się mecz Austrii z Turcją . Jak się okazuje, kibice reprezentacji Turcji mieli "zadbać" w nocy o to, aby piłkarze rywala nie mieli najlepszego snu przed rywalizacją z ich kadrą.

Gramy Dalej. Wyszarpany awans do ćwierćfinału Euro 2024, łzy Ronaldo i rzuty karne. WIDEO

Tureccy kibice mieli odpalić fajerwerki pod hotelem Austriaków. Sceny na Euro 2024

Prezes OFB, czyli Austriackiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z dziennikiem "Kronen Zeitung" potwierdził, że około godz. 2:00 w nocy pod hotelem Austriaków doszło do incydentu . Ktoś odpalił fajerwerki , które miały zakłócić sen piłkarzy reprezentacji Austrii. Najprawdopodobniej byli to kibice reprezentacji Turcji, choć sprawców tego incydentu jak na razie nie udało się zidentyfikować.

- Około godziny 2 w nocy w pobliżu hotelu zespołu w Lipsku odbył się krótki "pokaz" fajerwerków, ale większość członków zespołu go nie zauważyła. Ten incydent nie będzie miał wpływu na graczy. OFB nie może zweryfikować pochodzenia fajerwerków - powiedział prezes Klaus Mitterdorfer.

Można się domyślać, że stoją za tym tureccy kibice. Niestety, to powszechna praktyka w ostatnim czasie Wystarczy przypomnieć sobie choćby finał minionej edycji Ligi Mistrzów. Kibice PSG odpalili wówczas fajerwerki ok. godz. 4:00 nad ranem pod hotelem, w którym stacjonowali piłkarze Barcelony. Sytuacja ta powtórzyła się także przed meczem Borussii Dortmund z Atletico Madryt. Wtedy to fani BVB postanowili zakłócić sen zawodników hiszpańskiego zespołu.