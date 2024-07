Haniebne zachowanie, kibice wygwizdali hymn. Na stadionie aż iskrzy

Już przed spotkaniem na ulicach Dortmundu było niezwykle gorąco - do sieci trafił filmik, na którym widać potyczkę, do jakiej doszło pomiędzy kibicami z Holandii oraz Anglii . W kierunku Brytyjczyków chowających się wewnątrz meksykańskiego baru przy ulicy Kleppingstrasse 20 zaczęły latać krzesła, a nawet szklane butelki. Tam naprawdę mogło dojść do ogromnej tragedii.