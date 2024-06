Gwizdek Marciniaka oznaczał jedno. Bezwzględny wyrok. "Istny koszmar"

Jeszcze przed inauguracją Euro 2024 trudno jednak było nie ulec wrażeniu, że Włosi przyjechali do Niemiec jako najsłabszy obrońca trofeum od czasu Grecji, która sensacyjnie wygrała mistrzostwa Europy w 2004 roku, a cztery lata później nie ugrała choćby jednego punktu w grupie, mierząc się z Hiszpanią, Rosją i Szwecją. Włosi, choć nie zachwycali, awansowali do fazy pucharowej. Potknęli się jednak na pierwszej przeszkodzie. A była nią "tylko" Szwajcaria. Słowo "tylko" trzeba jednak ująć w cudzysłów, bo "Helweci" już w fazie grupowej pokazali to, czym zmiażdżyli Włochów - doskonałą organizację gry.

Euro 2024. Gorzka porażka Włochów. Luciano Spalletti przemówił po klęsce

- Ponoszę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. To ja wybierałem zawodników. To część procesu poznawania drużyny. Nie jestem zadowolony z tego, co pokazaliśmy dzisiaj, tak samo jak z gry przeciwko Hiszpanii. Tylko częściowo cieszy mnie natomiast to, co zaprezentowaliśmy w dwóch pozostałych spotkaniach - stwierdził Luciano Spalletti podczas pomeczowej konferencji prasowej.