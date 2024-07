Gwiazda Hiszpanów "udzieliła lekcji" rywalowi. Bajeczny gol, ale co za cios po meczu. "Szach-mat"

Lamine Yamal nie przestaje zadziwiać piłkarskiego świata. 16-letni zaledwie zawodnik poprowadził we wtorek Hiszpanię do finału Euro 2024, a po wygranej 2:1 z Francją to właśnie w jego ręce powędrowała nagroda dla MVP. Przebojowy skrzydłowy nie omieszkał przy okazji "wbić szpileczki" w Adriena Rabiota, który dzień przed spotkaniem skrytykował go w mediach. Yamal w sprytny sposób zdecydował się "odbić piłeczkę".