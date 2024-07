Gorzkie pożegnanie wielkiej gwiazdy. Francuz kończy reprezentacyjną karierę

Reprezentacja Francji we wtorek przegrała z Hiszpanami i na etapie półfinału pożegnała się z Euro 2024. Był to 137. i zarazem ostatni mecz Oliviera Giroud w narodowych barwach.

Hiszpania za mocna dla wicemistrzów świata

Reprezentacja Francji dotarła do półfinału Euro 2024, nie zdobywając ani jednej bramki z gry. Dwóch rywali zanotowało trafienia samobójcze, a do tego Kylian Mbappe wykorzystał rzut karny w meczu przeciwko Polsce. Ale wtorkowe starcie z Hiszpanią rozpoczęli w dobrym stylu, bo już w dziewiątej minucie do siatki trafił Randal Kolo Muani. Nie nacieszyli się jednak z prowadzenia długo. "La Roja" odpowiedziała w najlepszy możliwy sposób - pięknym (i jednocześnie rekordowym) trafieniem Lamine'a Yamala. Reklama

Generalnie cała pierwsza połowa była popisem podopiecznych Luisa de la Fuente. Później gola zdobył jeszcze Dani Olmo, ustalając wynik na 2:1. Francuzi przebudzili się po przerwie, ale choć dominowali w wielu statystykach, w ich grze brakowało konkretów i nie zdołali wywalczyć sobie miejsca w kolejnym finale wielkiego turnieju.

Nie tak chciał pożegnać się Giroud

Zakończenie turnieju to zawsze okazja do pożegnań. Olivier Giroud jeszcze przed startem turnieju pożegnał się z AC Milan, zapowiadając przeprowadzkę do amerykańskiego Los Angeles FC. Jasne stało się, że weteran stawia ostatnie kroki w europejskim futbolu. We wtorek 37-latek pojawił się na murawie w 79. minucie, zmieniając Ousmane'a Dembele. Nie zdołał pomóc Francji odwrócić wyniku i w taki sposób rozegrał 137. i zarazem ostatni mecz dla "Trójkolorowych".

Doświadczony napastnik to bezapelacyjnie jedna z legend francuskiej kadry. Już sam fakt, iż jest jej najskuteczniejszym strzelcem z 57 trafieniami świadczy o tym dobitnie. Prędzej czy później prześcignie go w tym aspekcie Kylian Mbappe, który obecnie legitymuje się 48 golami dla reprezentacji. Warto jednak podkreślić wkład Giroud w sukcesy drużynowe "Les Bleus". Najważniejszym osiągnięciem jest, rzecz jasna, mistrzostwo świata z 2018 roku. Trzy lata później dorzucił do gabloty też medal za Ligę Narodów. Ponadto 37-latek ma na koncie dwa srebrne medale: za Euro 2016 oraz mundial w Katarze. Reklama

Reklama

Jak będzie wyglądał finał EURO 2024? WIDEO / GRAMY DALEJ / INTERIA.TV

Olivier Giroud /

Kylian Mbappe / FRANCK FIFE