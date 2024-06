Gorąco u giganta podczas Euro. Kibice znów podpadli, dostało się bliskim piłkarzy

Nie tylko w Polsce panuje niedosyt po fazie grupowej Euro 2024 . "Biało-Czerwoni" są już w kraju i decydujące mecze obejrzą w telewizji, ale co najmniej kilkadziesiąt minut po boisku pobiegają jeszcze między innymi Anglicy. Sympatycy "Synów Albionu" także nie mają powodów do radości. Plan minimum w postaci awansu do fazy pucharowej został wykonany, jednak kibice oczekiwali zdecydowanie lepszego stylu. Wicemistrzom Starego Kontynentu nie przyniósł chluby remis ze Słowenią . Wcześniej podopieczni Garetha Southgate’a podzielili się punktami z Danią i tylko jedną bramką pokonali Serbów.

Frustracja wśród fanów rośnie coraz bardziej. Co jakiś czas robi się o nich głośno w internecie i to nie za sprawą dobrego zachowania. O gniewie kibiców przekonał się na własnej skórze sam selekcjoner reprezentacji. 53-latek po ostatnim starciu w grupie podszedł pod sektory zajmowane przez osoby w białych koszulkach i w "nagrodę" poleciały w jego stronę plastikowe kubki. "Rozumiem to, nie zamierzam od tego uciekać. Najważniejsze jest trwanie przy drużynie. Rozumiem negatywną narrację skierowaną we mnie. To lepsze dla zespołu, ale tworzy niezwykle trudne środowisko do działania" - przekazał później na konferencji prasowej.