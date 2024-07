"Synowie Albionu" nie mają łatwego życia od początku Euro 2024 . Piłkarze oraz sztab szkoleniowy mierzą się z falą krytyki za sposób grania na niemieckich boiskach. Fani oczekiwali po swoich ulubieńcach zdecydowanie więcej niż męczarni ze Słowacją w 1/8 finału czy awansu do czołowej czwórki dopiero po wygranym konkursie rzutów karnych ze Szwajcarią . Wcale nie lepiej było wcześniej w fazie grupowej. Wymęczone remisy z Danią oraz Słowenią nie przyniosły chluby faworytowi do tytułu.

"Próbujemy wygrać turniej piłkarski, a tymczasem pojawiają się tego typu informacje zaledwie dwie godziny po tym, gdy opuściliśmy treningowe boisko. (...) W jaki sposób to może pomóc naszemu zespołowi? Szwajcarzy mieli z kolei trzy dni na to, by zastanowić się co z tym zrobić. Jest nam z tego powodu trudno, ale trzeba iść dalej" - wypalił wyraźnie zdenerwowany na konferencji prasowej.