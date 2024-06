Godziny do meczu reprezentacji Polski, a tu pojawił się taki wpis Marianny Schreiber. Jaśniej się nie da

Przed reprezentacją Polski ostatni mecz na Euro 2024. We wtorek (25.06) podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Francją. Mimo że kadra po dwóch porażkach straciła już szanse na wyjście z grupy, w Dortmundzie może liczyć na wsparcie kibiców. I to jakie! Do Niemiec wyruszyła znana freak fighterka Marianna Schreiber. Zawodniczka MMA wysłała fanom zdjęcie "z trasy".