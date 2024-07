Godziny do meczu Hiszpania - Francja, a tu taki nieoczekiwany cios w Mbappe. "Nie jest godny"

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę. We wtorek (9 lipca) Hiszpania powalczy o awans do finału z Francją. Przed meczem selekcjoner "Trójkolorowych" Didier Deschamps zabrał głos w sprawie kapitana zespołu - Kyliana Mbappe, który po spotkaniu z Portugalią zmagał się z problemami zdrowotnymi. Jakby tego było mało, teraz dość ostro o sportowcu wypowiedział się legendarny Emmanuel Petit. Słowa byłego piłkarza dają do myślenia.