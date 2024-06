Gigantyczna sensacja we Frankfurcie o krok! Superdżoker ratuje Niemców

Po dwóch świetnych meczach Niemców, znów wróciły do nich demony z mundialu w Katarze. Gospodarze Euro dłużej utrzymywali się przy piłce, tworzyli okazje, ale byli bardzo nieskuteczni. Do tego popełniali błędy w obronie i dali się zaskoczyć rywalowi. Szwajcarzy do doliczonego czasu gry utrzymywali prowadzenie 1:0, ale w doliczonym czasie gry nieoceniony Niclas Fuellkrug dał Niemcom wyrównanie. Remis 1:1 oznacza, że gospodarze wyszli z grupy z pierwszego miejsca, a Szwajcaria zajęła drugą pozycję.