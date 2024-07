Gigantyczna podwyżka dla selekcjonera kadry. Kwota zwala z nóg

Selekcjoner doceniony. Co za podwyżka

Reprezentacja Hiszpanii z pewnością nie jechała na Euro 2024 w roli jednego z faworytów. Eksperci stawiali raczej na Anglików, Francuzów czy Niemców. W kontekście "La Furia Roja" powtarzano, że to zespół w ciągłej budowie, do tego posiadający zbyt niewielu zawodników najwyższej klasy. Jeszcze przed startem turnieju uznawano za takiego jedynie Rodriego z Manchesteru City i Daniego Carvajala z Realu Madryt.

Obecny kontrakt de la Fuente obowiązuje do mistrzostw świata w 2026 roku. Madrycki "AS" przekonuje jednak, że hiszpańska federacja podjęła już decyzję o przedłużeniu współpracy z 63-latkiem. Nowa umowa ma trwać aż do kolejnego Euro. Co istotne, selekcjoner przekonał do siebie na tyle, że ma otrzymać ogromną podwyżkę. Obecnie inkasuje około 600 tysięcy euro za rok. Na mocy nowego dokumentu de la Fuente zarobi aż trzykrotność tej kwoty. RFEF ma odpowiednie środki. Za trwający turniej federacja zarobiła już ponad 23 miliony euro, a jeśli "La Roja" wygra finał, kwota wzrośnie do 28,5 milionów euro.