Kto zostanie tegorocznym piłkarskim mistrzem Europy? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w niedzielny wieczór podczas meczu rozgrywanego na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, w którym udział wezmą reprezentacje Hiszpanii oraz Anglii. Obie ekipy przystąpią do spotkania pełne wiary w wywalczenie trofeum, lecz do tej pory to piłkarze "La Roja" zostawili po sobie na niemieckich boiskach znacznie lepsze wrażenie. Oto trzy powody, dla których to Hiszpanie powinni wygrać Euro 2024.