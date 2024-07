Finał będzie jego ostatnim meczem. Gwiazda reprezentacji Hiszpanii kończy karierę

Reprezentacja Hiszpanii zachwyca w trakcie Euro 2024. "La Roja" raczej nie zaliczała się do grona głównych faworytów, nawet w Hiszpanii eksperci nie dawali swoim piłkarzom większych szans na przynajmniej powtórzenie wyniku sprzed czterech lat i dotarcie do półfinału. Tymczasem mistrzowie Europy sprzed 12 lat mają komplet zwycięstw i wydają się być poważniejszym kandydatem do tytułu od reprezentacji Anglii. Jednym z bohaterów finału turnieju w Niemczech będzie Jesus Navas, który ogłosił, iż będzie to jego ostatni mecz w karierze reprezentacyjnej.

Kończy się epoka. Jesus Navas ogłosił zakończenie kariery w kadrze

Zobaczymy, że Luis de la Fuenta da mu szansę, ale można przewidywać, że doświadczony piłkarz dostanie przynajmniej epizod, by należycie pożegnać się z kadrą. Jesus Navas przez większą część kariery grał jako prawy skrzydłowy, ale w ostatnich latach został przesunięty na pozycję prawego obrońcy lub prawego wahadłowego. W trakcie kilkunastu lat gry na zawodowych boiskach reprezentował barwy tylko dwóch klubów. Jest wychowankiem Sevilli i to w niej 21 lat temu debiutował w seniorskiej piłce. Tam występował do 2013 roku, a następnie przeniósł się do Manchesteru City. W Anglii spędził cztery lata i powrócił do klubu z Andaluzji, gdzie gra do dziś.