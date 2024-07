Obie ekipy dotarły do finału w skrajnie różnych okolicznościach. O ile fani oraz eksperci rozpływali się wręcz nad grą reprezentacji Hiszpanii, tak Francuzi zawodzili swoją grą. Jednak przed pierwszym gwizdkiem sędziego zarówno jedni, jak i drudzy mieli takie same szanse na wywalczenie awansu do wielkiego finału Euro 2024.