N'Golo Kante przed rokiem zszokował kibiców w Europie i dołączył do szerokiego strumienia topowych piłkarzy, którzy zdecydowali się na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Chociaż wielu ekspertów obawiało się, jak niski poziom rozgrywek wpłynie na indywidualną dyspozycję gwiazd, defensywny pomocnik podczas Euro 2024 udowodnił, że wciąż może rywalizować na najwyższym poziomie. Według doniesień dziennikarzy "The Guardian", możliwy jest powrót 33-latka do Premier League.