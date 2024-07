Reprezentacja Hiszpanii nie przyjechała na mistrzostwa Europy do Niemiec w roli głównych faworytów do tytułu. Hiszpanów wymieniano raczej w gronie tych zespołów, które mogą namieszać, ale niekoniecznie stawiano w jednym szeregu z: Francją, Niemcami, Portugalią czy Anglią. Z tą ostatnią ekipą drużyna Luisa De La Fuente mierzyła się w wielkim finale imprezy, ale tym razem to więcej szans dawano Hiszpanom z racji na ich wybitną formę w całym turnieju. Reklama

Hiszpania mistrzami Europy. Wyrok ekspertów jest jasny

Swoją przygodę zaczęli od pokonania na otwarcie turnieju reprezentacji Chorwacji aż 3:0. Następne spotkania były jedynie potwierdzeniem wielkiej formy, w jakiej do Niemiec przyjechali reprezentanci "La Furia Roja". Na drugim biegunie byli Anglicy, którzy z każdej strony byli krytykowani za swój bardzo pragmatyczny styl gry. Ten doprowadził ich do finału, ale w meczu o tytuł nie dali rady rozpędzonej Hiszpanii i przegrali 1:2. Anglicy kolejny raz wracają do domów bez pucharu, a Hiszpania znów się cieszy, podobnie jak zdecydowana większość piłkarskiego świata.

"Futbol jednak bywa sprawiedliwy. Wygrali najlepsi, chociaż Pickford robił co mógł" - napisał Piotr Domagała z Viaplay.

"Poczucie ulgi i sprawiedliwości. Koniec mistrzostw, do widzenia" - wtórował mu Jan Kałucki z Canal + Sport.

"Fajnie. Wygrali ci, co chcieli grać w piłkę" - dodał Michał Kołodziejczyk, szef redakcji.

"Całkowicie zasłużenie, najlepiej grającą drużyna turnieju z tytułem" - zachwycał się Hiszpanią Jakub Kazula z TVP Sport. Reklama

"Były nerwy, były emocje, a na koniec wygrali Hiszpanie. To musiało się tak skończyć" - napisał triumfalnie Leszek Orłowski z Canal + Sport.

"Jak po latach będą młodzi dziennikarze pytać Olmo, którego gola z Euro pamięta najbardziej, albo które podanie, odpowie pewnie bez wahania, że najważniejsza była interwencja na własnej linii bramkowej. What a save!" - zachwycał się Danim Olmo Żelisław Żyżyński, redakcyjny kolega.

Mistrzem Europy została reprezentacja, która najbardziej na to zasłużyła. Była najlepsza przez cały miesiąc. Nie ma cienia wątpliwości. Gratulacje dla Hiszpanii. Znowu jest piękna, wielka. I stoi młodymi piłkarzami" - zachwycał się Marcin Jaz ze "Sport.pl".

"Mistrzem Europy został zdecydowanie najlepszy zespół. Anglicy kilka razy w tym turnieju oszukali przeznaczenie, a w kluczowych momentach zawodzili liderzy - Foden, Bellingham i Kane. Nie ma się co śmiać, tylko współczuć. Football bloody hell, vamos!" - dodał Marek Szkolnikowski.

"To piękne gdy po największe laury sięgają najlepsi. To merytoryczne, słuszne i właśnie dlatego piękne. Jaki ja jestem dumny z tej Ekipy! Najlepsi, bez dwóch zdań, od początku do końca. Brawo, Hiszpanio!!!" - zachwycał się także Rafał Wolski z Viaplay. Reklama

"Evviva Espana" - napisali krótko Mateusz Święcicki i Zbigniew Boniek.

Gol Nico Williamsa / TOBIAS SCHWARZ

Dani Olmo ogląda żółtą kartkę za faul w finale Euro 2024 / Kirill Kudryavtsev