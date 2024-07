Ekspert wbija szpilę Anglikom. "Nie sądzę, by zabrali Hiszpanom piłkę"

W niedzielny wieczór Berlin stanie się na europejską stolicą futbolu. Przed godziną 21.00 czasu polskiego na murawę Olympiastadion wyjdą reprezentanci Anglii i Hiszpanii, którzy walczyć będą o triumf w siedemnastym turnieju o mistrzostwo Europy w piłce nożnej. Przed finałem większość ekspertów w roli faworyta stawia podopiecznych Luisa de la Fuente. Nikogo nie powinno to jednak dziwić - piłkarze z Hiszpanii do tej pory czterokrotnie mieli okazję wystąpić w finale europejskiego czempionatu i aż trzykrotnie zdobyli mistrzowski tytuł. Ich rywale natomiast do tego etapu rywalizacji na imprezie tej rangi dotarli zaledwie raz, podczas Euro 2020. Wówczas jednak przegrali oni z Włochami w rzutach karnych. Reklama

Reklama Tomasz Brożek oprowadza po Niemieckim Muzeum Piłki Nożnej w Dortmundzie. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Cezary Wilk chwali Hiszpanów przed finałem Euro 2024. Wbił szpileczkę Anglikom

Na drużynę z Hiszpanii stawiają także polscy eksperci piłkarscy. O komentarz pokusił się m.in. Cezary Wilk, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Emerytowany piłkarz, który obecnie pełni rolę eksperta w TVP Sport, w rozmowie z kolegą z redakcji podzielił się swoimi przemyśleniami przed finałem Euro 2024 i wskazał swojego faworyta.

"Zawsze można asekurować się i mówić, że to piłka nożna i może zdarzyć się wszystko. Patrząc na to na chłodno, należy jednak stwierdzić, że Hiszpania gra najlepszą piłkę i przechodziła już przez różne chwile. Hiszpanie ze słabszej strony pokazali się tylko w spotkaniu z Albanią, które i tak wygrali. Możemy na siłę szukać argumentów, które będą przemawiały za porażką La Furia Roja, ale nie ma to większego sensu. Hiszpanie na Euro 2024 jawią się jako drużyna idealna. W drodze do finału pokonali przecież Chorwatów, Włochów, Niemców i Francuzów. To zdecydowany faworyt niedzielnego finału" - oznajmił.

Wilk przyznał, że nie ma jednak zamiaru przewidywać, jak dokładnie potoczy się niedzielne spotkanie. Co do jednego nie ma jednak wątpliwości. Jego zdaniem angielskiej drużynie trudno będzie tworzyć sytuacje na boisku, które przybliżą ich do mistrzowskiego tytułu. "Nie sądzę, by Anglicy zabrali Hiszpanom piłkę. Raczej będą starali się przeszkadzać rywalom i utrudniać życie Nico Williamsowi oraz Lamine Yamalowi. Jestem ciekaw, jak będą wyglądały pojedynki silnych, angielskich obrońców z szybkimi skrzydłowymi" - ocenił krótko.

Mecz Hiszpania - Anglia na Olympiastadion w Berlinie rozpocznie się o godzinie 21.00. Relację "na żywo" z finału Euro 2024 śledzić będzie można na stronie Interii.

Piłkarze reprezentacji Anglii / AFP