Dziennikarka TVP Sport wywołała burzę. Poszło o Cristiano Ronaldo, internauci bezlitośni

Internauci wściekli na Sylwię Dekiert. Wystarczyło tylko jedno zdanie

Były gracz Realu Madryt czy Juventusu długo z kolei nie potrafił się po tym pozbierać. W zaledwie kilka sekund zalał się łzami i z trudem przystąpił do drugiej części dogrywki. Postronni kibice wprost nie mogli uwierzyć w widok płaczącego Cristiano Ronaldo. W studiu TVP Sport również zapanował szok . Na mocny komentarz dotyczący zachowania Portugalczyka zdecydowała się Sylwia Dekiert. "Zachowanie Ronaldo po niestrzelonym karnym było nieprofesjonalne" - powiedziała kobieta, co od razu wychwycili internauci. Na dziennikarce w serwisie "X" nie zostawiono suchej nitki.

"Sylwia Dekiert jedzie z Cristiano w TVP bardziej niż najwięksi hejterzy" - napisał między innymi pan Tomasz. "Czy możecie usunąć ze studia panią Dekiert? Skandaliczny komentarz o płaczu Ronaldo jako nieprofesjonalnym. Co to ma być? Już powinna zostać wyrzucona 3 lata temu jak uśmierciła Eriksena" - dodał wściekły pan Kacper. Nawiązał on do roku 2021 i przykrych scen z duńskim piłkarzem, który w starciu z Finlandią miał atak serca na boisku. Podobnych komentarzy znajdziemy multum.