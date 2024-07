Duże zaskoczenie, tego jeszcze nie było. Southgate zastąpiony przez kobietę?

Po zakończonym Euro 2024 temperatura wokół reprezentacji Anglii wcale nie opadła - 16 lipca dotychczasowy selekcjoner "Trzech Lwów", Gareth Southgate, złożył rezygnację ze swego stanowiska, a to naturalnie niemal od razu uruchomiło giełdę nazwisk związaną z wyborem jego następcy. Choć nie można całkowicie wykluczyć, że będziemy mieć do czynienia z... następczynią. Brytyjskie media bowiem wśród kandydatur wymieniły kobietę. Jeśli taki scenariusz by się spełnił, to bez wątpienia mielibyśmy do czynienia z ewenementem.