Dramat medalistów mundialu. Żegnają się z Euro, nic ich nie uratuje

Przed startem Euro 2024 mało kto spodziewał się, że uznani na arenie międzynarodowej Chorwaci po ostatnim meczu w grupie będą nerwowo spoglądać nie na potencjalnych rywali w fazie pucharowej, a na tabelę trzecich miejsc. Brązowi medaliści mistrzostw świata nie wygrali choćby jednego spotkania. Blisko było w poniedziałek w starciu z Włochami, gdy Luka Modrić skierował piłkę do siatki w 55. minucie. Jeszcze w doliczonym czasie gry kibice byli w siódmym niebie i wyczekiwali na końcowy gwizdek arbitra. Italia nie powiedziała jednak ostatniego słowa, rzutem na taśmę do wyrównania doprowadził Mattia Zaccagni. Podopieczni Zlatko Dalicia wprost nie mogli uwierzyć w to co się stało.

