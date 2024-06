Dramat Chorwatów w wielkim hicie. Okrutny cios w ostatnich sekundach

Chorwacja zremisowała z Włochami 1:1 w ostatniej serii gier grupowych i najprawdopodobniej żegna się z finałami Euro 2024. Do ostatnich sekund wydawało się, że bohaterem spotkania okrzyknięty zostanie Luka Modrić, który... krótko po przerwie nie wykorzystał rzutu karnego. Ale już w kolejnej akcji to właśnie on zadał obrońcom tytułu cios, w wieku 38 lat i 289 dni zostając najstarszym zdobywcą gola w historii finałów ME. Tyle że... w ostatnich sekundach losy spotkania odmienił wprowadzony z ławki Mattia Zaccagni. Zdobyty punkt zapewnił Italii awans do 1/8 finału.