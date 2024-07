Dopiero wygrał Euro 2024, a tu takie wieści. To byłaby ogromna sensacja

Luis de la Fuente udowodnił swoją wartość, prowadząc reprezentację Hiszpanii do tytułu mistrzów Europy. Jak donieśli jednak dziennikarze "The Washington Post", przyszłość 63-latka wcale nie musi łączyć się z Półwyspem Iberyjskim .

De la Fuente w Niemczech przekonał nieprzekonanych

Luis de la Fuente nie był faworytem do przejęcia schedy po Luisie Enrique. Dla wielu kibiców, a nawet ekspertów, nie był nawet w szerszym gronie kandydatów do tej posady. Jak się okazało, Luis Rubiales - przynajmniej w tej sprawie - doskonale wiedział, co robi. Doświadczony szkoleniowiec przez niemal dekadę pracował z sukcesami w federacji, odnosząc wielkie sukcesy z kadrami młodzieżowymi. W niedzielę 63-latek odnotował swoistego "hat-tricka". Do mistrzostwa Europy do lat 19 i 21 dołożył bowiem seniorskie trofeum. Nikt nie może pochwalić się takim osiągnięciem.