Deschamps odstawi gwiazdę. Szokujący wyciek z szatni Francji

Francja już w półfinale, ale do tej pory nie zachwyciła ani razu

Nie ulega wątpliwości, że reprezentacja Francji przystępowała do Euro 2024 w roli jednego z największych faworytów. W swoich szeregach mieli właściwie samych zawodników czołowych klubów, którym przewodził Kylian Mbappe . Do tego mówimy o obecnych wicemistrzach świata, którzy w 2018 roku triumfowali na mundialu w Rosji.

Wielu ekspertów spodziewało się mało efektownej gry "Trójkolorowych". Didier Deschamps wielokrotnie już pokazał, że stawia na wynik, choć indywidualny talent jego podopiecznych potrafił wielokrotnie ożywić mecze. Podczas trwającego turnieju Francuzi nie mogą liczyć nawet na to. Francuzi doczłapali się do półfinału, nie strzelając ani jednej bramki z gry. Do tej pory mają na koncie jedno trafienie Mbappe z rzutu karnego w meczu przeciwko Polsce. Do tego ich przeciwnicy dwukrotnie notowali trafienia samobójcze (Maximilian Woeber z Austrii oraz Jan Vertonghen z Belgii).