Najpierw porażka, a potem kolejne fatalne wieści z Berlina. Zamieszki z udziałem Polaków

Niestety nie były to najgorsze wieści, jakie napłynęły do nas z Berlina. Dziennikarze redakcji "B.Z" przekazali, że po meczu z Austrią w stolicy Niemiec doszło do zamieszek, a polscy kibice starli się z lokalną policją. Zgodnie z relacją niemieckich dziennikarzy, do feralnej sytuacji doszło w jednej ze stref kibica.