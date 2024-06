Czyste kuriozum, Niemcy straszą Hiszpanów karą. "Winna" młoda gwiazda

Hiszpania "skrzydłowymi stoi". Kapitalny turniej młodych gwiazd

Hiszpania po dwóch zwycięstwach zagwarantowała sobie już awans do fazy pucharowej i to z pierwszego miejsca. W poniedziałek na zakończenie tej fazy turnieju czeka ją jeszcze spotkanie z Albanią , która nie porzuciła marzeń o wyjściu z grupy. Przed tym ciekawie zapowiadającym się starciem z Niemiec napłynęły niepokojące wieści. Hiszpanom grozi kara finansowa, a jej podłoże jest wyjątkowo kuriozalne .

Niemieckie prawo przeszkodą dla Hiszpanów. W centrum Lamine Yamal

Przepisy obowiązujące na terenie Niemiec stanowią, że zawodnicy poniżej 18. roku życia, nie mogą "pracować", a co za tym idzie grać po godzinie 20:00. Ma to za zadanie "chronić" młodych piłkarzy. Wyjątki zezwalają niepełnoletnim zawodnikom grać do godziny 23:00, jednak wlicza się w to także czas na prysznic, regenerację i obowiązki medialne.