Obaj naznaczyli epokę nie tylko w "Seleccao", ale i europejskim futbolu. Ronaldo wchodził do reprezentacji w 2003 roku, a Pepe w 2007. Pierwszy z nich zakończył właśnie swoje szóste Euro, a drugi był na czempionacie Starego Kontynentu po raz piąty. Wydaje się, że na kolejne w ich wykonaniu nie ma co liczyć - w 2028 r. będą mieli odpowiednio 43 i 45 lat. W teorii ich ostatnim wielkim turniejem może być mundial 2026.

- To moje ostatnie Euro, nie mam wątpliwości. Nie jestem tym poruszony, porusza mnie entuzjazm. Było mi szkoda fanów. Zawsze daję z siebie wszystko dla tej koszulki, czy trafię, czy też nie. I będę to robił przez całe życie. Trzeba brać na siebie odpowiedzialność. Przeszedłem niesamowitą drogę w kadrze, która trwa 20 lat. Gra i sprawianie radości ludziom, rodzinie i dzieciom jest tym, co mnie najbardziej motywuje - mówił Ronaldo.

Pepe nie kończy kariery klubowej, ale co z reprezentacyjną? "Podjąłem decyzję"

Co z kolei wydarzy się w karierze Pepe? Na pewno dojdzie do zmiany klubu, bo wygasł mu kontrakt z FC Porto. Na Estadio do Dragao spędził ostatnie 5,5 roku. To był jego drugi etap w barwach "Smoków" - wcześniej występował w nich w latach 2004-07. Następnie został sprzedany do Realu Madryt, gdzie występował aż przez dziesięć sezonów. Pytanie co z dalszą grą w barwach narodowych. Decyzja w tej sprawie jest jeszcze owiana tajemnicą.