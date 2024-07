Czy bycie „koniem” staje się niezbędne w zawodzie trenera?

Ot, doświadczenie z gry pomogło, ale nie był to kluczowy warunek. Przez wiele lat za regułę uchodziło to, co powiedział kiedyś jeden z najsłynniejszych włoskich szkoleniowców, Arrigo Sacchi: "Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że aby zostać dżokejem, wcześniej trzeba było być koniem". To była jego odpowiedź na komentarz jednego z włoskich dziennikarzy. A swoją karierą udowadniał, że nie grając zawodowo w piłkę (przez wiele lat zarabiał na życie sprzedając obuwie) można marzyć o karierze trenerskiej i największych sukcesach: w historii zapisał się jako jeden z głównych twórców potęgi AC Milan w latach 80-tych ubiegłego wieku, doprowadził też reprezentację Włoch do wicemistrzostwa świata w 1994 roku (w finale Italia przegrała w rzutach karnych z Brazylią).

