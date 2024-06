Chwile grozy na Euro, już wiadomo, co się stało. Nocny komunikat ws. piłkarza

W drugiej połowie meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Euro 2024 pomiędzy Węgrami a Szkocją doszło do koszmarnej sytuacji. W wyniku zderzenia z jednym z rywali w polu karnym węgierski napastnik Barnabas Varga praktycznie nieprzytomny padł na murawę, a chwilę później otoczyli go koledzy z zespołu i służby medyczne. Piłkarz z niewiadomym wówczas urazem został przetransportowany do szpitala. W nocy nadszedł komunikat wyjaśniający, co dokładnie się stało.