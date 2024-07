Całą Anglię "bolą zęby", kibice zbulwersowani po tych słowach. "Co on bredzi"

Nie ma wątpliwości, że spotkania z udziałem reprezentacji Anglii podczas Euro 2024 należą do tych najmniej atrakcyjnych dla postronnego kibica, chcącego obejrzeć ładne piłkarskie widowisko. Teoretycznie drużyna prowadzona przez Garetha Southgate'a na największy potencjał ze wszystkich ekip. Na boisku jednak zdecydowanie tego nie widać.

W formacji ofensywnej "Synów Albionu" grają wyłącznie największe gwiazdy europejskiej piłki: Harry Kane , Jude Bellingham , Phil Foden i Bukayo Saka . Mimo to Gareth Southgate uznał, że lepszym pomysłem będzie skupienie się na tym, aby gola nie stracić, a dopiero w dalszej kolejności, żeby go strzelić.

Były piłkarz chwali Garetha Southgate'a

Na reprezentację Anglię narzekają niemal wszyscy. Używając znanej metafory, można powiedzieć, że od patrzenia na jej grę "bolą zęby". Tymczasem były piłkarz i 13-krotny reprezentant z lat 1985-88 Peter Reid twierdzi, że awans do półfinału jest sukcesem, który jest zasługą... głównie Garetha Southgate'a.

Dobry duch pomógł nam przetrwać te trudne mecze i to jest zasługą selekcjonera i jego sztabu.

Przypomnijmy więc, jak wyglądała droga reprezentacji Anglii w fazie pucharowej Euro 2024. W 1/8 finału od doszczętnie kompromitującej porażki ze Słowacją uratował ją błysk geniuszu Jude'a Bellinghama , który strzałem przewrotką wyrównał stan meczu w doliczonym czasie gry. Na początku dogrywki Harry Kane dobił rywala i tym samym wprowadził swoją drużynę do kolejnego etapu.

W ćwierćfinale Anglia grała ze Szwajcarią i do 80. minuty również z nią przegrywała. Właśnie wtedy gola na 1:1 zdobył Bukayo Saka z Arsenalu . Okazało się więc, że reprezentacja Anglii potrafi atakować i zdobywać gole, ale dopiero, gdy ma "nóż na gardle" i jest o krok od odpadnięcia z Euro. Szwajcarów pokonali w rzutach karnych.

Kibice reprezentacji Anglii nie mogą tego słuchać. Zareagowali na słowa Reida

- Co on bredzi. To, dlaczego wciąż tkwimy w miejscu? Wszystko u nas zależy od indywidualnego geniuszu i szczęścia. Nie zagraliśmy jeszcze dobrego meczu - skarży się inny z kibiców.