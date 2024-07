Gary Neville nie wytrzymał. Karci niemieckiego arbitra na podyktowanie rzutu karnego jego rodakom

Felix Zwayer z początku nie miał zamiaru podyktować "jedenastki", po kontakcie Harry'ego Kane'a z Denzelem Dumfriesem. Ostatecznie jednak po ponownej analizie sytuacji przy monitorze VAR zmienił on zdanie. Taka kolej rzeczy, co ciekawe, nie spodobała się Gary'emu Neville'owi , a więc... emerytowanemu już angielskiemu piłkarzowi. Były kadrowicz w studiu ITV nie przebierał w słowach i dość krytycznie skomentował decyzję podjętą przez niemieckiego arbitra . Jego zdaniem "Synom Albionu" wcale nie należał się rzut karny.

"Myślę, że to absolutna hańba . To absolutnie haniebna decyzja. Byłem tak samo wściekły w ubiegłym tygodniu za rzut karny przeciwko Danii (podczas meczu 1/8 finału Euro 2024 z Niemcami - przyp. red.), za zagranie ręką. To też była hańba, poczułem się urażony" - oznajmił Neville.

Gary Neville stwierdził, że Denzel Dumfries nie miał zamiaru sfaulować lidera angielskiej kadry. "Wszedł naturalnie, aby spróbować zablokować strzał. To nie jest karny i nie sądzę, aby wielu graczy Anglii domagało się takiej decyzji sędziego" - stwierdził krótko. Obecny w studiu Ian Wright (również były piłkarz - przyp. red.) odpowiedział, że jego zdaniem zachowanie holenderskiego obrońcy było lekkomyślne i jego rodakom należała się "jedenastka". Na odpowiedź Neville’a nie musiał długo czekać. Po jego słowach 49-latek nie wytrzymał. "Lekkomyślne?! To nie było lekkomyślne. (...) Wszyscy chyba oszaleliśmy i nie wiemy, co to rzut karny. Przyzwyczailiśmy się do gry, w której uważamy, że takie zachowanie jest lekkomyślne. W polu karnym jest miejsce dla obrońcy, aby mógł zablokować strzał. Szczerze mówiąc, dla mnie to nie jest karny" - podkreślił.