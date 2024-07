Francois Letexier będzie sędzią niedzielnego finału Euro 2024. O 21:00 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie reprezentacja Hiszpanii zagra z Anglią. Wybór francuskiego jest dość niespodziewany. Po odesłaniu do domu Daniele Orsato wydawało się, że faworytami do obsady meczu o złoto są Szymon Marciniak i Clement Turpin, który gwizdał w spotkaniu otwarcia Niemcy - Szkocja. W dalszej kolejności wymieniało się właśnie Letexiera czy Michaela Olivera, ale ten ostatni został wykluczony z gry po środowym awansie Anglików.

"Francois Letexier sędzią finału Euro 2024! Wybór sensacyjny, lecz przyznać trzeba, że Francuz prezentuje bardzo dobrą formę. Szymon Marciniak będzie sędzią technicznym. Tylko, albo aż... Gdyby Francja weszła do finału, to..." - napisał na platformie X Łukasz Rogowski z Interia Sport. Ma na myśli, że najpewniej wtedy Polak otrzymałby tę nominację, bo do "zablokowanego" Olivera dołączyliby Turpin i Letexier z uwagi na udział "Trójkolorowych" w meczu.

Decyzja UEFA z pewnością nie podoba się też Rafałowi Rostkowskiemu, sędziemu UEFA z lat 1997-2017. - Jeśli Marciniak nie zostanie wyznaczony do finału, to tylko potwierdzi, że obsada sędziowska tych trzech najważniejszych meczów, półfinału i finału nie ma nic wspólnego z merytoryczną oceną pracy sędziów na Euro. Z tych arbitrów, którzy zostali, Szymon jest najbardziej doświadczonym, najlepszym i najlepiej zaprezentował się na turnieju. Jeśli nie zostanie wyznaczony, to znaczy, że te hasła nawołujące do dymisji panów z UEFA mają mocne uzasadnienie - mówił w Kanale Sportowym jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem.