Pedri razem z kolegami wspólnie kroczyli aż do półfinału mistrzostw Europy. Hiszpański pomocnik już w tym turnieju nie zagra, a to wszystko wskutek faulu, którego dopuścił się na nim Toni Kroos. Hiszpan tym spotkaniem z powodu kontuzji zakończył swój udział w imprezie, ale karierę zakończył po tym pojedynku także właśnie Kroos. Młody pomocnik zwrócił się do Niemca. "To jest piłka nożna i takie rzeczy się zdarzają" - napisał Hiszpan w mediach społecznościowych.