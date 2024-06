Brutalna napaść podczas meczu Euro 2024. Roberto Baggio trafił do szpitala

W piątek z Półwyspu Apenińskiego napłynęły potwornie przykre i niepokojące wieści. Piłkarska legenda, Roberto Baggio, wraz z członkami swojej rodziny został napadnięty podczas oglądania we własnym domu spotkania między Hiszpanią i Włochami, odbywającego się w ramach Euro 2024. Do posiadłości byłego futbolisty wtargnęło sześciu napastników, a on sam musiał udać się później do szpitala po tym, jak otrzymał cios od jednego ze złodziei. Policja już pracuje nad pochwyceniem sprawców.