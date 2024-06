Wiele działo się też w starciu Węgier i Szkocji - z niego zwycięsko wyszli Madziarzy, którzy pokonali przeciwników 1:0 i tym samym postawili stempel na swoim udziale w 1/8 finału. To, w jaki sposób to zrobili, było prawdziwym futbolowym dreszczowcem.

Euro 2024. Gol w setnej minucie i możliwy rzut karny. Dreszczowiec Szkocja - Węgry

Ważny jest tu jednak pewien istotny kontekst - trochę wcześniej, w okolicach 78. minuty, Stuart Armstrong , który świeżo co znalazł się na murawie jako zmiennik, padł w polu karnym Węgrów , natomiast... Gwizdek arbitra milczał, a sędzia nie wskazał na wapno.

W poniedziałek szkockie gazety będą zapewne pełne komentarzy dotyczących tego incydentu, który de facto w pewien sposób zaważył na przebiegu gry, bo gdyby podopieczni Steve'a Clarke'a dostali "jedenastkę" i ją wykorzystali, to... końcowy rezultat mógłby być naprawdę odmienny. "To okropny faul. Dla mnie to jasne, że powinien być karny" - komentował na gorąco dla BBC Sport Alan Shearer. Czy słusznie?