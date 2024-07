Bohater Hiszpanii w ogniu krytyki. "To nie jest moja drużyna"

Baskowie mają dość swoich piłkarzy

Baskowie to mniejszość żyjąca na granicy Hiszpanii i Francji. Mówią innym językiem niż Hiszpanie czy Francuzi i od lat pozostają w konflikcie w szczególności z władzami Hiszpanii. "To nie jest moja drużyna, to nie jest mój król i to nie jest mój hymn" - mówił Arnaldo Otegi, przewodniczący zrzeszenia regionalnych partii politycznych działających na terenie Kraju Basków, EH Bildu.