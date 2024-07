Bajeczny gol Yamala. 16-latek oczarował świat w półfinale Euro [WIDEO]

Pierwszy półfinał Euro 2024 rozpoczął się z wysokiego "c". Już w 9 minucie do siatki trafił Kolo Muani po dośrodkowaniu Kyliana Mbappe. Francja od pierwszego gwizdka przejęła inicjatywę i starała się narzucać swoje warunki gry. Wyglądała jak zupełnie inny zespół, bowiem w poprzednich spotkaniach tegorocznych mistrzostw Europy wyglądała bardzo przeciętnie. Kolejne minuty pokazały jednak, że "Trójkolorowi" wcale nie będą dominować na boisku, ponieważ Hiszpanie szybko odpowiedzieli i do dwukrotnie.

Cudowny gol Lamine Yamala. To będzie jedna z bramek Euro 2024

Już 12 minut po trafieniu reprezentacji Francji Hiszpanie doprowadzili do wyrównania. Piłkę około 25 metrów przed bramką otrzymał Lamine Yamal. Przez chwilę 16-latek zawahał się, co z nią zrobić. Zobaczył jednak wolną przestrzeń przed sobą i możliwość oddania strzału na bramkę. Zrobił zatem kilka kroków w kierunku pola karnego i fantastycznie posłał piłkę w okienko.

To nie był koniec strzelania do przerwy. Ledwie cztery minuty później Hiszpania wyszła już na prowadzenie. Świetnie w polu karnym odnalazł się Dani Olmo, który oddał strzał. Futbolówka odbiła się jednak Julesa Kounde i bramka początkowo została zaliczona jako trafienie samobójcze. Sędziowie jednak zmienili zdanie i koniec końców gol został zaliczony na konto Daniego Olmo. Co ciekawe, gdyby ten gol pozostał "samobójem", wówczas doszłoby do wyrównania wstydliwego rekordu z Euro 2020, kiedy to zawodnicy aż 11 razy trafiali do własnej siatki.