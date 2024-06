"Anomalia". Czegoś takiego nie było na Euro, oto najwięksi pechowcy

Środowy wieczór przyniósł aż cztery spotkania w ramach Euro 2024 , przy czym jako pierwsze do walki na boisku ruszyły ekipy z grupy E - Słowacja zmierzyła się z Rumunią , a Ukraina spróbowała swych sił z Belgią . Po nieco ponad dwóch godzinach od pierwszych gwizdków wszystko było już jasne.

Słowacy zremisowali z Rumunami 1:1 - przy czym nie obyło się bez kontrowersji związanych z podyktowanym w tym przypadku karnym . Ukraińcy tymczasem także podzielili się punktami z Belgami , z tym że żadna ze stron nie zdołała trafić do siatki. To wszystko złożyło się na... wielką sensację.

Euro 2024. Historyczny ewenement, grupa E zapewniła sensacyjny scenariusz

Absolutnie wszyscy wymienieni uczestnicy zmagań zebrali koniec końców... łącznie po cztery punkty i jak podaje profil "OptaJoe" po raz pierwszy w dziejach mistrzostw Europy doszło do sytuacji takiego swoistego remisu w "oczkach" w ramach jednej grupy.

To jednak nie wszystko - Ukraina została w tej sytuacji pierwszą reprezentacją w historii ME, która skończyła na dnie grupowej tabeli mając aż tyle pkt - dotychczas "czwórka" na koncie gwarantowała zawsze wyższą lokatę. "Żółto-Niebiescy" mogą więc czuć podwójny żal...

Euro 2024. Belgia zagra w wielkim hicie

Spotkanie to zostało zaplanowane na 1 lipca, natomiast faza pucharowa zacznie się w ogólnym rozrachunku 29 czerwca od dwóch potyczek - najpierw, o godz. 18.00, Szwajcaria zagra z Włochami, a później, o 21.00, Niemcy staną do rywalizacji z Danią. Jest na co czekać.