Anglicy ujawniają sekret Pickforda. To pomogło mu podczas rzutów karnych

Po meczu Anglia - Szwajcaria bohaterem "Trzech Lwów" został Jordan Pickford. Golkiper konkurs rzutów karnych rozpoczął od obronienia strzału w wykonaniu Manuela Akanjiego. I choć nie udało mu się w przypadku jedenastek, do których podeszli później Fabian Schar, Xherdan Shaqiri i Zeki Amdouni, to właśnie on pomógł w dużej mierze Anglikom awansować do półfinału Euro 2024.

