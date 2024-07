Anglicy przerażeni przed finałem Euro. Piszą o latach cierpień i przeciwnościach losu

Niektórym sympatykom znajdującym się w Niemczech zaczęły już puszczać nerwy. Do historii przeszły obrazki po trzeciej potyczce graczy Garetha Southgate’a. Szkoleniowiec poszedł podziękować kibicom za doping. W jego kierunku zamiast ciepłych słów, poleciały puste kubki po piwie. "Rozumiem to [zachowanie kibiców - przyp. red.], nie zamierzam od tego uciekać. Najważniejsze jest trwanie przy drużynie. Rozumiem negatywną narrację skierowaną we mnie. To lepsze dla zespołu, ale tworzy niezwykle trudne środowisko do działania" - mówił później na konferencji prasowej.