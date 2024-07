Anglicy pokonali swoje demony i Szwajcarię. Przed nimi półfinał Euro 2024!

Reprezentacja Anglii miała nadzieję, że w starciu ze Szwajcarami jej gra ulegnie poprawie, co ułatwi awans do półfinału Euro 2024. Ćwierćfinałowe spotkanie z udziałem "Synów Albionu" po raz kolejny było jednak dalekie od zawieszenia w muzeum futbolu.

Kolejne personalne zmiany Southgate'a i... niewielki ich efekt

Nie można powiedzieć, że Gareth Southgate nie słucha krytyków. Przed sobotnim meczem selekcjoner Anglików mocno namieszał w składzie. Przeszedł na formację z trzema środkowymi obrońcami, do tego przesunął do środka Phila Fodena. Te wszystkie roszady dały jednak w pierwszych 45 minutach mierne wyniki. Co prawda "Synowie Albionu" częściej gościli na wrogiej połowie i wyglądali na bardziej zdecydowanych, niż przeciwko Słowakom, ale to niezwykle nisko zawieszona poprzeczka. Fakty pozostają takie, że przed przerwą nie obejrzeliśmy ani jednego celnego strzału z żadnej ze stron i trudno byłoby wychwycić moment godny zawieszenia oka.