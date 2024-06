Anglia wściekła. Zajęliśmy jej miejsce. To ona powinna tam grać

Polska debiutowała na dużej imprezie piłkarskiej już w 1938 roku, znacznie wcześniej niż Anglicy. Żaden zespół z Wysp Brytyjskich nie uznał za stosowne ubiegać się o tytuł podczas przedwojennych medali. A nglia zrobiła to jako pierwsza, w 1950 roku i od tej pory jej passa występów na dużych imprezach była oczywista i niekwestionowana. Okraszona tytułem mistrza świata w 1966 roku. Do czasu jednak.

17 października 1973 roku doszło do meczu na Wembley w Londynie, który Anglia miała wygrać pewnie w drodze po kolejny występ. Rywalem była Polska, zespół w świecie wówczas w zasadzie nieobecny. Anglicy nie przejmowali się tym, że przegrali pół roku wcześniej 0:2 w Chorzowie w sposób raczej bezdyskusyjny. Nie uważali, by był to powód do ostrożności. Wembley to jednak Wembley, a Anglia to Anglia.