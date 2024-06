Ależ zwroty akcji w meczu Niemców. "Festiwal" nieuznanych bramek i rzut karny

Niemcy - Dania: Andersen sprokurował rzut karny. Chwilę wcześniej nie uznano jego gola

Środkowy obrońca angielskiego Crystal Palace przez kilka chwil był w piłkarskim niebie, by niespełna 120 sekund później trafić do "piekła". Sprokurował rzut karny, blokując delikatnie ręką dośrodkowanie Niemców. Po raz kolejny potwierdziło się, jak przewrotna jest piłka można. Początkowo Oliver nie wskazał na jedenasty metr, ale zrobił to dokonaniu analizy na ekranie. Te trzy sytuacje pokazały, jak całkowicie inny przebieg mógłby mieć ten mecz we wcześniejszych "czasach" futbolu bez wideoweryfikacji.