Alarm w Niemczech. Grzmią o niebezpieczeństwie, zbliża się najgorsze

Początek mistrzostw Europy był chłodny i deszczowy, ale w ostatnim czasie pogoda zdecydowanie bardziej przypomina to, co kojarzymy z czerwcowymi turniejami. Temperatura sięga około 30 stopni, a większość dnia jest zdecydowanie słoneczna.

To jednak może zmienić się już w najbliższy weekend. "Bild" przestrzega, że w sobotę i niedzielę w Niemczech może dojść do załamania pogody , które wpłynie także na przebieg Euro 2024.

- Od sobotniego wieczoru do niedzielnej nocy istnieje ryzyko wystąpienia silnych burz od południowo-zachodniej po środkową część Niemiec. Mogą one spowodować wyjątkowo ulewne opady deszczu. Spodziewane są też duże opady gradu oraz huraganowe porywy wiatru z prędkością od 100 do 140 km/h. Tornada nie są wykluczone - twierdzi meteorolog Dominik Jung w rozmowie z "Bildem".