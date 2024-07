Afera przed finałem Euro. Dziennikarze podzielili naród, nawołują do zemsty

Większość polskich kibiców zapomniała już pewnie o tym, że "Biało-Czerwoni" brali udział w Euro 2024 . Podopieczni Michała Probierza pożegnali się z niemiecką imprezą jako pierwsi i w fazie grupowej zdobyli zaledwie jedno "oczko" za remis z Francją . Do kolejnego etapu zmagań nie przeszli także Szkoci. Wyspiarze zdobyli dokładnie taką samą liczbę punktów co nasi zawodnicy. Gracze Steve’a Clarke’a postraszyli tylko Szwajcarów . W kraju wynik przyjęto z niezadowoleniem. Po obiecujących eliminacjach fani oczekiwali od piłkarzy nieco lepszej postawy.

Chcieli „błysnąć”, mogą mieć problemy. Dziennik wywołał skandal

Niechęć do "Synów Albionu" ze strony sporej części Szkotów związana jest z zamiarem odłączenia się ze Zjednoczonego Królestwa. Na razie jednak na nic takiego się nie zanosi. Nie zmienia to faktu, że na terenie kraju ze stolicą w Edynburgu działa mnóstwo mediów optujących za niepodległością. Należy do nich "The National", który nie "błysnął" okładką zapowiadającą niedzielny mecz. Przedstawiono na niej hiszpańskiego zawodnika, Rodriego, kopiącego sympatyka kadry Anglii w kształcie piłki. W nagłówku napisano dodatkowo: "Czas zemsty!".