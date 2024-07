66 lat i koniec! Rekord Pelego został pobity. I to wyraźnie. Historyczny moment

Pele od razu zachwycił i od tej pory był już stałym elementem wyjściowego składu Brazylii, która ostatecznie sięgnęła po mistrzostwo świata. Kiedy "Canarinhos" grali w półfinale z Francją, Pele miał 17 lat i 244 dni . Do tej pory na tym etapie na żadnej wielkiej imprezie piłkarskiej (mistrzostwach świata lub Euro) nie było młodszego zawodnika.

Półfinałowy rekord Pelego padł po 66 latach

Półfinałowy rekord Pelego od tego dnia będzie obowiązywał tylko na mistrzostwach świata. Jednak biorąc pod uwagę dwie największe imprezy piłkarskie na świecie, przejdzie on do historii. Pobije go bowiem Lamine Yamal, który, jak już oficjalnie wiadomo, znalazł się w wyjściowym składzie Hiszpanii na mecz z Francją.