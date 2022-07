Ekstraklasa wraca do dawnych rozwiązań. Marcin Animucki dla Interii. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jest takie przyzwolenie, aby podczas meczów byli obecni chłopcy do podawania piłek, niektóre kluby wracają do tych rozwiązań, tak jak to miało miejsce przed Covidem. Mi się podoba pomysł ustawiania piłek przy linii auto, to daje perspektywę szybszej gry - mówi w rozmowie z Interią Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy S.A.