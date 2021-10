Adrian Gryszkiewicz o meczu z Wisłą Kraków: Zabrakło determinacji. WIDEO WIDEO |

Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0-1.



Jedenastka z Zabrza to jeden z najbardziej chimerycznych zespołów w bieżących rozgrywkach Ekstraklasy. Po jednym dobrym występie wydaje się, że drużyna prowadzona przez Jana Urbana łapie wiatr w żagle, po czym przychodzi słaba gra i porażka. Tak też było w ostatniej kolejce.



- Nie jesteśmy zadowoleni, bo nie tak miało to wyglądać – komentuje to co się stało w sobotnie popołudnie Adrian Gryszkiewicz.