PKO BP Ekstraklasa. Piotr Stokowiec po raz ostatni opuszcza konferencję prasową jako trener Lechii Gdańsk. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

1274 dni trwała kadencja Piotra Stokowca jako trenera Lechii Gdańsk. To jak na polskie warunki bardzo długo. Prowadził drużynę w 139 oficjalnych meczach. Jego bilans to 66 zwycięstw, 33 remisy i 40 porażek.

W tym czasie Stokowiec wraz ze sztabem doprowadził Lechię Gdańsk do najlepszego sezonu w 76-letniej historii klubu – w rozgrywkach 2018/19 Lechia zdobyła trzecie miejsce, Puchar Polski, a w kolejnym Superpuchar Polski.

Dobrym wynikom, które uzyskiwała Lechia Gdańsk towarzyszyły czasem kontrowersje na poziomie relacji międzyludzkich. Wielu piłkarzy, którzy odchodzili z Gdańska, po rozstaniu z klubem dawało wywiady mające na celu zdyskredytować trenera Stokowca. Należeli do nich Sławomir Peszko, Artur Sobiech, a ostatnio Błażej Augustyn.

Trener Lechii miał jeszcze rok ważny kontrakt, ale z tego co nam wiadomo rozmowy w sprawie jego przedłużenia szły bardzo opornie. Nie było woli przedłużenia współpracy.

Wreszcie po remisowym meczu z Radomiakiem strony zdecydowały się na rozwód, umowa trenera Piotra Stokowca z klubem została rozwiązana za porozumieniem stron. Wraz z dotychczasowym szkoleniowcem, Lechia pożegnała się z jego najbliższymi współpracownikami – Łukaszem Smolarowem, Mariuszem Szymkiewiczem i Jarosławem Bako.