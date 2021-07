Ekstraklasa. Trener Urban chwali piłkarzy. „Każdy chce się pokazać”. Wideo WIDEO |

- Nie mogę narzekać, chłopaki pracują super. Nie jest tak, że komuś trzeba zwracać uwagę. Są ogromne chęci do pracy, co jest uzasadnione, bo przecież w Górniku doszło do zmiany trenera i każdy z tych zawodników chce się pokazać z jak najlepszej strony. Bardzo dobrze, że mamy tylu chłopaków, zwłaszcza młodych. Dołączyliśmy jeszcze sześciu zawodników z drugiej drużyny. Tej młodzieży jest rzeczywiście sporo, ale inni muszą wiedzieć, że w Górniku Zabrze stawiamy na młodzież, że chcemy żeby jak najwięcej chłopaków z naszej akademii pokazało się w pierwszej drużynie. Ja jestem od tego, żeby dawać im szansę, jeżeli oczywiście ktoś na to zasłuży. Dlatego dokooptowaliśmy tylu młodych. Będziemy ich obserwować, dostaną szansę w kolejnych sparingach. Trzeba też pamiętać, że wielu tych młodych w ostatnich dniach przyjęło sporą dawkę treningową, a z młodzieżą, wiadomo, trzeba postępować ostrożnie i na nią uważać, bo przejście z drugiej do pierwszej drużyny nie jest łatwe, trzeba być ostrożnym w dawkowaniu obciążeń – mówi Jan Urban.



Źródło: Górnik TV