Warta Poznań posadziła drzewa i upamiętniła założycieli klubu. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Warta Poznań zasadziła siedem drzew upamiętniających siedmiu założycieli. W uroczystości w dniu 109. urodzin Warty Poznań, uczestniczył m.in. Andrzej Żurawski, od 1964 roku związany z Wartą jako piłkarz, a później trener oraz ojciec Macieja Żurawskiego. - Dla mnie to olbrzymie wyróżnienie. Przeszedłem z Wartą bardzo wyboistą drogę, bo jako piłkarz były sukcesy, ale krótkotrwałe, w postawu awansu, a potem spadku. I jako trener podobnie: nawet awansowaliśmy do Ekstraklasy, ale warunki ekonomiczne, cała struktura klubu, nie pozwoliły ustabilizować się na tym poziomie – mówił Andrzej Żurawski. – Przyszło mi przepracować w tym klubie kilkadziesiąt la i zawsze czuliśmy tęsknotę, by Warta wreszcie zagościła na stałe wśród najlepszych. I to się stało, a co ważniejsze, ta historia nie jest obciążeniem dla klubu, ale wręcz jej wspaniałą wizytówką, na którą zawsze można się powołać. Myślę, że współczesne pokolenia będą kształtować swój proces sportowy na bzie tej historii – dodaje.